В России выявлено 4 548 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за сутки зафиксировано 4 548 заражений коронавирусом. Всего в стране на 18 июля выявлено 18 494 844 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки госпитализировано 575 россиян. Это на 18,4% меньше по сравнению с 17 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Выписали в связи с выздоровлением за последние сутки 2 531 пациента. Всего от коронавируса на сегодняшний день вылечились 17 911 340 жителей России.

Умерли от коронавируса еще 35 россиян. Всего в стране зарегистрировано 381 916 случаев смерти, причиной которых стал COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина