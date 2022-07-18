В Нижнекамске вчера затопило улицы после дождя
В воскресенье в Нижнекамске затопило улицы после дождя. Фото опубликовано на странице мэрии города во «Вконтакте».
После затопления начали откачивать воду, убирать сломанные ветви деревьев, собирать потерянные номерные знаки.
На прошлой неделе в Советском районе Казани в результате ливня и сильного ветра без электричества остались порядка 3,7 тысячи жителей поселков Чебакса и Константиновка. За сутки в столице Татарстана выпало 13 мм осадков при месячной норме — 62 мм. Это коснулось в том числе работы электротранспорта. Утром были зафиксированы задержки трамваев №3 и №5 и троллейбуса №13.
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