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В Нижнекамске вчера затопило улицы после дождя

08:10, 18.07.2022
В Нижнекамске вчера затопило улицы после дождя
Фото: vk.com/nknews

В воскресенье в Нижнекамске затопило улицы после дождя. Фото опубликовано на странице мэрии города во «Вконтакте».

После затопления начали откачивать воду, убирать сломанные ветви деревьев, собирать потерянные номерные знаки.

Фото: vk.com/nknews
Фото: vk.com/nknews

На прошлой неделе в Советском районе Казани в результате ливня и сильного ветра без электричества остались порядка 3,7 тысячи жителей поселков Чебакса и Константиновка. За сутки в столице Татарстана выпало 13 мм осадков при месячной норме — 62 мм. Это коснулось в том числе работы электротранспорта. Утром были зафиксированы задержки трамваев №3 и №5 и троллейбуса №13.

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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