В Советском районе Казани после ливня без электричества остались порядка 3,7 тысячи жителей

Минувшей ночью в Советском районе Казани в результате ливня и сильного ветра без электричества остались порядка 3,7 тысячи жителей поселков Чебокса и Константиновка. Сейчас последствия аварии устранены, подачу электричества восстановили, сообщили в мэрии города.



За сутки в Казани выпало 13 мм осадков при месячной норме — 62 мм. Это коснулось в том числе работы электротранспорта. Утром были зафиксированы задержки трамваев №3 и №5 и троллейбуса №13. Сейчас транспорт ходит по расписанию.

Коммунальщики очистили участки сетей ливневой канализации на площади Тысячелетия, улицах Шаляпина, Ботаническая, Дубравная и проспекте Победы, а еще возле авиастроительного техникума на улице Копылова. На предмет затопления проверяются подземные пешеходные переходы.

Всего с апреля по июль по обращениям жителей и заявкам прочищено 1384 м сетей в местах подтоплений. С начала лета в городе заменили 17 дождеприемных колодцев, откачали 492 кубометра воды в местах подтоплений. Также выполнен ремонт асфальта на 20 участках сетей ливневой канализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера вечером в результате погодных условий часть казанских Дербышек осталась без света. Обесточенными оказались многоквартирные и частные дома, улицы, магазины. Свет дали около 01.00. Однако утром в домах наблюдался слабый напор воды.

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Маргарита Головатенко