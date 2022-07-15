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В казанских Дербышках образовался почти пятикилометровый затор

20:15, 15.07.2022
В казанских Дербышках образовался почти пятикилометровый затор
Фото: realnoevremya.ru

В казанских Дербышках вечером образовался затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка на улице Мира растянулась почти на пять километров. Также движение затруднено на трассе М-7. Заторы образовались из-за дорожных работ.

Фото: скриншот

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас небольшие пробки образовались перед Горьковским шоссе, на улице Аграрной, на проспекте Победы.

Сегодня вечером в Казани образовались 8-балльные пробки. Сильные заторы возникли традиционно в центре Казани — стоят улицы Пушкина, Островского, Артема Айдинова, Лево-Булачная, Татарстан, Тихомирнова и Щербаковский переулок.

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Татьяна Леухина
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