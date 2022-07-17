В Уфе загорелась крыша здания арбитражного суда
В Уфе утром загорелось здание Арбитражного суда. По данным Главного управления МЧС России по Башкирии, произошло возгорание кровли.
До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались три человека. Пострадавших нет, передает «Башинформ».
На этой неделе в Вахитовском районе Казани загорелся двухэтажный бревенчатый дом старой постройки. Дом был частично расселен.
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