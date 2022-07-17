В России выявили 4 664 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 664 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 490 296, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Госпитализировано за последние сутки 705 россиян. Это на 46,3% меньше по сравнению с 16 июля.

За минувшие сутки выздоровели 2 483 человека, с начала пандемии — 17 908 809 пациентов. 46 россиян скончались из-за COVID-19 за сутки, всего — 381 881.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Леухина