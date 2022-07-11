В Набережных Челнах спасатели сняли с буя мужчину, который не мог доплыть до берега

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах спасатели сняли с буя мужчину, который не мог доплыть до берега. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин

В 12.40 поступило сообщение о том, что по улице Первой Береговой, напротив д. 96, в Каме тонет человек. Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО №6 в 1,8 тысячи метрах от берега сняли с буя мужчину 1980 года рождения. Его доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Причина происшествия устанавливается.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Также сегодня в Набережных Челнах в Каме утонул 16-летний подросток. Сообщение об инциденте поступило около 12 часов дня.

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая. На место происшествия выехал зампрокурора автограда Айдар Салимуллин.

По предварительным данным, подросток решил сплавать за мячиком. Он заплыл за буйки и пропал из виду. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, несовершеннолетнего нашли водолазы на глубине 3 метров в 30 метрах от берега.

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Максим Кокунин