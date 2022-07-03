Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Среди них Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Кадр видео Минобороны России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска. В котле оказалась полностью заблокирована украинская группировка войск.



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Татьяна Леухина