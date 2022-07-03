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Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

12:19, 03.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска
Фото: кадр видео Минобороны России

Российские войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В котле полностью заблокирована украинская группировка войск, уточнил он.

За двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители. В восточной части Харькова ударом ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, уничтожено более 100 человек, говорится в сообщении Минобороны России.

Фото: mil.ru

Также Конашенков сообщил, что Украина ночью обстреляла Курск и Белгород ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». Удар нанесли по мирному населению.

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Татьяна Леухина
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