В Альметьевске презентовали десять новых автобусов для городских маршрутов

В Альметьевске презентовали еще десять новых автобусов «Газель Next-City», пополнивших местный автопарк общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба главы района республики.

Мэр города Тимур Нагуманов сообщил, что эти автобусы выйдут на городские маршруты №2а, №2б, №4а, №4б и №6. Он также отметил, что нынешнее пополнение является вторым этапом масштабного обновления автопарка, а первую партию автобусов в количестве восьми единиц закупили еще в мае.

Фото: gazgroup.ru

Напомним, 12 мая в Альметьевске на маршруты №2 и №4 вышли новые автобусы «Валдай City», произведенные на заводе Группы ГАЗ. Данная модель общественного транспорта рассчитана на 32 пассажира. Производитель на официальном сайте отмечает, что эти автобусы разработаны для более удобной перевозки пожилых и маломобильных пассажиров за счет низкого уровня пола и широкой двойной двери.

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Максим Кокунин