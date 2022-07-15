Минобороны: украинские военные разместили бронетехнику в детсаду и школе в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские военные разместили бронетехнику в детском саду и школе в Краматорске и Торецке (ДНР), а в Николаеве оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, националисты обстреливают жилые кварталы Славянска, чтобы обвинить ВС России и распространить антироссийские настроения в городе. В Одессе националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера ведомство заявило, что в Краматорске неонацисты по ночам обстреливают позиции военнослужащих РФ и ДНР, провоцируя их на ответный огонь. При этом в подвале здания под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита.



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Татьяна Леухина