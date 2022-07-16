В Казани пройдет акция по сбору автомобильных и велосипедных шин

В Казани 22 июля пройдет экологическая акция по сбору автомобильных и велосипедных шин. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Полученное вторсырье переработают и сделают из него резиновые плиты для баскетбольной площадки, которая появится во дворе дома №17а по улице Мавлютова, где идет благоустройство по программе «Наш двор».

Собранные шины отправят на завод «Кряж+» в Тюлячинском районе. Сбор пройдет по ул. Р. Зорге, 50 и 31 июля по адресу: ул. Мавлютова, 17а. Принимать шины будут с 17.30 до 19.30.

В июне в Татарстане проходил рейд по выявлению эксплуатации автомобилей с превышением норм токсичности в рамках акции «Чистый воздух». В ходе акции инспекторы территориальных управлений ведомства вместе с сотрудниками ГИБДД Татарстана проверили 398 машин на чистоту выхлопа. Превышения обнаружены у 41 автомобиля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина