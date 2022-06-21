В Татарстане экологи проверили почти 400 автомобилей в рамках акции «Чистый воздух»

В Татарстане проводится рейд по выявлению эксплуатации автомобилей с превышением норм токсичности в рамках акции «Чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

В ходе акции инспекторы территориальных управлений ведомства вместе с сотрудниками ГИБДД Татарстана проверили 398 машин на чистоту выхлопа. Превышения обнаружены у 41 автомобиля.

Мероприятие «Чистый воздух» продлится в Татарстане до конца сентября. Автомобили проверяют на основных автомагистралях, КПП и предприятиях. Акцию проводят для контроля за соблюдением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей и предупреждения его негативного воздействия на воздух.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе министр экологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что за 30 лет в республике вредные выбросы в атмосферу сократились на 21,4%. Объем выбросов от автотранспорта за указанное время сократился с 437 тысяч до 119 тысяч тонн. Это произошло благодаря внедрению экологически чистого вида транспорта и топлива в регионе.

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Дарья Акимова