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В Челнах назначили директоров двух школ

18:57, 15.07.2022
В Челнах назначили директоров двух школ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах сменились директора школ №35 и №40. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Школу №35 возглавил 26-летний Александр Альменеев. Предыдущий директор Марс Гафуров возглавил новую школу №62 в 69-м микрорайоне.

Директором школы №40 назначена Ирина Закиева. Предыдущий руководитель Римма Фасхутдинова перешла на новое место работы.

В январе в пяти школах Набережных Челнов представили новых директоров.

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Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан

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