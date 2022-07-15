В Челнах назначили директоров двух школ
В Набережных Челнах сменились директора школ №35 и №40. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.
Школу №35 возглавил 26-летний Александр Альменеев. Предыдущий директор Марс Гафуров возглавил новую школу №62 в 69-м микрорайоне.
Директором школы №40 назначена Ирина Закиева. Предыдущий руководитель Римма Фасхутдинова перешла на новое место работы.
В январе в пяти школах Набережных Челнов представили новых директоров.
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