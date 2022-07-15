1,34 млрд человек по всему миру регулярно пьют алкоголь в опасных количествах — это много или мало?

1,34 миллиарда человек со всего мира регулярно пьют алкоголь в опасных количествах — более двух порций в день (20 граммов этилового спирта). К такому выводу пришел Международный коллектив медиков на основе данных, собранных в рамках проекта Global Burden of Disease (GBD), говорится в статье для журнала Lancet.

Из общего количества большинство — 76,7% — мужчины, и больше половины — 59,1% — молодые люди и девушки в возрасте от 15 до 39 лет.

Ученые сообщили, что любые дозы спиртных напитков опасны для здоровья молодых людей и подростков.

1,34 млрд человек по всему миру регулярно пьют алкоголь в опасных количествах — это:

Почти четыре населения США — по состоянию на май 2022 года численность жителей страны составляет 336 миллионов человек. Это третье место в мире.

— по состоянию на май 2022 года численность жителей страны составляет 336 миллионов человек. Это третье место в мире. В 9 раз больше населения России — согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, в стране живут 147 миллионов человек.

населения России — согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, в стране живут 147 миллионов человек. Только на 80 миллионов человек меньше населения Китая, который является самой большой страной в мире, — 1,42 миллиарда человек.

населения Китая, который является самой большой страной в мире, — 1,42 миллиарда человек. На 340 миллионов больше числа курильщиков — в мире оно достигло миллиарда человек.

числа курильщиков — в мире оно достигло миллиарда человек. Примерно 16,8% человечества — на начало 2022 года его численность превысила 7,9 миллиарда человек.

— на начало 2022 года его численность превысила 7,9 миллиарда человек. В 4,8 раза больше выявленных наркоманов по всему миру — 275 миллионов человек.

выявленных наркоманов по всему миру — 275 миллионов человек. В 1,6 раза больше числа голодающих — это 811 миллионов человек по всему миру.



Дарья Пинегина