1,34 млрд человек по всему миру регулярно пьют алкоголь в опасных количествах — это много или мало?
1,34 миллиарда человек со всего мира регулярно пьют алкоголь в опасных количествах — более двух порций в день (20 граммов этилового спирта). К такому выводу пришел Международный коллектив медиков на основе данных, собранных в рамках проекта Global Burden of Disease (GBD), говорится в статье для журнала Lancet.
Из общего количества большинство — 76,7% — мужчины, и больше половины — 59,1% — молодые люди и девушки в возрасте от 15 до 39 лет.
Ученые сообщили, что любые дозы спиртных напитков опасны для здоровья молодых людей и подростков.
1,34 млрд человек по всему миру регулярно пьют алкоголь в опасных количествах — это:
- Почти четыре населения США — по состоянию на май 2022 года численность жителей страны составляет 336 миллионов человек. Это третье место в мире.
- В 9 раз больше населения России — согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, в стране живут 147 миллионов человек.
- Только на 80 миллионов человек меньше населения Китая, который является самой большой страной в мире, — 1,42 миллиарда человек.
- На 340 миллионов больше числа курильщиков — в мире оно достигло миллиарда человек.
- Примерно 16,8% человечества — на начало 2022 года его численность превысила 7,9 миллиарда человек.
- В 4,8 раза больше выявленных наркоманов по всему миру — 275 миллионов человек.
- В 1,6 раза больше числа голодающих — это 811 миллионов человек по всему миру.
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