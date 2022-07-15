«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских «Союзах» к МКС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Соглашение будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.

Фото: pixabay.com

Договор направлен на то, чтобы при возникновении внештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.

В апреле глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что взаимодействие России и Америки по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине.

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Татьяна Леухина