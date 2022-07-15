В Казани ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Гали Гарифуллин

В Казани ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, прихожанин мечети «Ярдэм» Гали Гарифуллин. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Гали Гарифуллин — ветеран Великой Отечественной войны. Воевал под Смоленском, участвовал в освобождении Украины, воевал под Сталинградом, на Курской дуге. После войны работал на казанском заводе «Элекон» мастером, изготавливал радиоаппаратуру для космической промышленности.

Гарифуллин — кавалер орденов Славы, Отечественной войны и Красной Звезды.



В мае в Нижнекамске на 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Хасан Салимов. Салимов сражался в Маньчжурии пулеметчиком, участвовал в боях против японских интервентов в составе третьего мотострелкового полка.



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Татьяна Леухина