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В Казани ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Гали Гарифуллин

15:40, 15.07.2022 1
В Казани ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Гали Гарифуллин
Фото: dumrt.ru

В Казани ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, прихожанин мечети «Ярдэм» Гали Гарифуллин. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Гали Гарифуллин — ветеран Великой Отечественной войны. Воевал под Смоленском, участвовал в освобождении Украины, воевал под Сталинградом, на Курской дуге. После войны работал на казанском заводе «Элекон» мастером, изготавливал радиоаппаратуру для космической промышленности.

Гарифуллин — кавалер орденов Славы, Отечественной войны и Красной Звезды.

В мае в Нижнекамске на 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Хасан Салимов. Салимов сражался в Маньчжурии пулеметчиком, участвовал в боях против японских интервентов в составе третьего мотострелкового полка.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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