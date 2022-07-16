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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

07:27, 16.07.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 16 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +24 до +29 градусов. В Казани ожидается от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +26 до +28 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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