Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
В субботу, 16 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем без существенных осадков.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +24 до +29 градусов. В Казани ожидается от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +26 до +28 градусов.
Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
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