В Татарстане объявили победителя Республиканской премии имени Державина в области юриспруденции — видео

В Казани и Лаишево в день 279-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и великого русского поэта Гавриила Романовича Державина прошел ряд праздничных мероприятий. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня в Лаишево состоялось награждение лауреатов Республиканской премии имени Державина в области юриспруденции.

По результатам тайного голосования лауреатом премии стала доктор юридических наук, начальник кафедры уголовного процесса КЮИ МВД Елизавета Демидова-Петрова за монографию «Преступность несовершеннолетних в современной России: вопросы изучения и предупреждения».

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Татьяна Леухина