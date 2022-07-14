Из Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 28,2 тысячи человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки в Россию эвакуировали 28,2 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей, из опасных районов Украины и Донбасса. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала специальной военной операции — 2 миллиона 558 тысяч 54 человека, из которых 402 тысячи 883 ребенка.

Фото: function.mil.ru

Сегодня Россия проводила пять гуманитарных акций в районах спецоперации, в Донбассе, в Харьковской и Запорожской областях, местным жителям передали почти 700 тонн гумпомощи, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Татьяна Леухина