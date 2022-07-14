В Казани предстанут перед судом колумбийцы, обвиняемые в сбыте наркотиков

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Колумбии и двух жителей Казани и Марий Эл. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, неизвестный создал организованную группу для распространения наркотиков через интернет-магазин. В разное время в организованную группу вошли фигуранты дела, которые занимались закладкой и сбытом наркотиков.

Фото: прокуратура Татарстана

В период с 11 по 26 мая прошлого года участники организованной группы и неустановленные лица на территории Татарстана и Марий Эл совершили не менее 43 преступлений, направленных на незаконный сбыт синтетического наркотика.

В мае 2021 года их преступная деятельность была пресечена. Из незаконного оборота изъято свыше 600 гр синтетического наркотика. Свою вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые признали частично.

В отношении них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

В конце июня полиция Пермского края завершила расследование уголовного дела против преступного сообщества из 22 человек, торговавшего наркотиками в нескольких регионах России, в том числе в столице Татарстана.

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Татьяна Леухина