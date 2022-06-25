Перед судом предстанет преступная группировка, торговавшая наркотиками в Казани

Полиция Пермского края завершила расследование уголовного дела против преступного сообщества из 22 человек, торговавшего наркотиками в нескольких регионах России, в том числе в столице Татарстана, сообщает региональное управление МВД.



Следствие считает, что группа с 2018 по 2021 год распространяла запрещенные вещества через интернет в Пермском крае, Удмуртии, Кировской и Омской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Членам наркогруппы оплачивались транспортные расходы, размещение в гостиницах, питание и расходы на связь. Преступники — люди разных социальных положений, были и наркозависимые. Нижние звенья преступной иерархии получали за каждую закладку порядка 400—500 рублей. При обысках было изъято около 5,5 кг синтетических наркотиков.

Двое обвиняемых находятся под домашним арестом, один — под подпиской о невыезде. Остальные арестованы. Всем им инкриминируется ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков) УК РФ.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе сообщалось, что в Высокогорском районе Татарстана ликвидировали нарколабораторию — сотрудники полиции задержали двух мужчин 1991 года рождения. При обыске полицейские изъяли из арендованного фигурантами дачного дома порошкообразное вещество, лабораторное оборудование, прекурсоры для производства наркотических средств, весы и упаковочный материал. Подозреваемые планировали самостоятельно сбыть запрещенные вещества в Татарстане.



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Маргарита Головатенко