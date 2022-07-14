Первое собрание движения детей и молодежи состоится 20 июля в «Артеке»

Учредительное собрание российского движения детей и молодежи состоится 20 июля в международном детском центре «Артек» на финале всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

В собрании примут участие дети пятых-седьмых классов. В нем примут участие руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, федеральных органов и исполнительной власти, а также представители администрации президента России.

Фото: realnoevremya.ru

Ожидается, что на встрече обсудят перспективы и утвердят устав организации.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России.

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Татьяна Леухина