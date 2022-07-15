На проведение всероссийских соревнований по гребле в Казани потратят более 3,1 миллиона рублей

В Казани пройдут всероссийские соревнования по гребному спорту. На их организацию и проведение из бюджета Татарстана готовы потратить более 3,1 миллиона рублей.

С 11 по 15 августа в столице Татарстана должен пройти чемпионат России по гребному спорту по дисциплине «Академическая гребля». Непосредственно соревнования состоятся 12, 23 и 14 августа.

Следом с 18 по 22 августа в Казани организуют и проведут первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет по той же дисциплине «Академическая гребля». Дни соревнований 19, 20 и 21 августа.

Осенью столица Татарстана примет всероссийские соревнования по гребному спорту среди студентов. Они запланированы на 7—19 октября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исполнителя ищет Министерство спорта Татарстана. Местом проведения соревнований в документации тендера указан Федеральный спортивно-тренировочный центр гребных видов спорта.

Напомним, в конце лета Казань должна принять финальный турнир Всероссийской спартакиады по академической гребле. Соревнования должны пройти с 25 по 29 августа.



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Татьяна Демина