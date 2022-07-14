Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы обучения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием. Источниками финансирования могут выступать муниципальные, региональные и федеральные бюджеты.

В апреле депутаты Госсовета Татарстана попросили увеличить финансирование питания для учеников кадетских школ. По словам депутата Николая Рыбушкина, кадеты должны есть пять раз в день, но на это выделяется всего 240 рублей.

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Татьяна Леухина