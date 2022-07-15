Сегодня в Татарстане ожидаются ливни, местами град и до +26 градусов

В пятницу, 15 июля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дожди, местами сильные, ливни, грозы, локально град.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +21 до +26 градусов. В Казани ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +23 до +26 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 17—22 м/с, локально шквалистые усиления до 25 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

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Татьяна Леухина