В Казани открылся региональный этап Форума молодых специалистов СИБУР

Фото: Владимир Васильев

Сегодня в Казани на базе «Казаньоргсинтеза» в торжественной обстановке открылся региональный этап Форума молодых специалистов СИБУР под эгидой Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В нем впервые принимают участие сотрудники «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима».

В первый день участники форума посетят производство «Казаньоргсинтеза», познакомятся с технологическими процессами, а также примут участие в мастер-классах. Затем, объединившись в восемь команд, молодые нефтехимики в течение двух дней будут соревноваться в решении кейсов реальных производственных задач, актуальных как для предприятий, так и для отрасли в целом. Защита проектов командами перед экспертным жюри состоится 15 июля. Команда-победительница от каждого предприятия поедет на корпоративный этап форума, который пройдет осенью.

Открывая форум, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин подчеркнул, что Татарстан традиционно славится трепетным отношением к молодежи, умением находить и воспитывать кадры для нашей большой страны.

— Все участники форума — восемь молодежных команд под руководством своих наставников представят нам свои проекты, посвященные устойчивому развитию с применением цифровых инструментов. Сегодня все эти активности уже внедряются на нашем предприятии после вхождения в большую компанию СИБУР. Нам важно посмотреть на ваши проекты. Возможно, некоторые из них будут внедрены на предприятиях. Используйте эту площадку, этот форум для того, чтобы показать свои идеи, найти новых друзей, партнеров. Несмотря на то, что будут победители, но побежденных не будет! Все уедут с большим опытом. Всем успехов и удачи! — напутствовал участников Айрат Сафин.

По видеосвязи участников форума — молодых специалистов СИБУР также поприветствовал член правления СИБУР, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов. Он отметил, что у молодых специалистов есть уникальная возможность внести свой вклад в развитие предприятий и всей компании.

— Весомых результатов трудно добиваться в одиночку, как правило, любая задача лежит в области кросс-функционального взаимодействия, поэтому особенно важно учиться эффективно работать в команде, четко определять общую цель, учитывать разные мнения, идти на компромиссы для того, чтобы найти наиболее выгодное и эффективное решение. И форум — это отличная возможность познакомиться с разными людьми, наладить профессиональные связи, узнать новое от уникальных профессионалов. Это и есть воплощение ценностей СИБУР. Я уверен, что ваши проекты, которые вы представите, направлены на поиск лучших решений для наших производств. Будьте активными и помогайте нам менять компанию к лучшему, — сказал Игорь Климов.

Всего в региональных соревнованиях форума молодых специалистов принимают участие 545 молодых сотрудников из 16 предприятий СИБУР. Помимо молодых специалистов, участниками форума в текущем году стали и студенты из ведущих вузов страны: КНИТУ (Казань), ТПУ (Томск), ПНИПУ (Пермь), РГУ им. Губкина (Москва), НГТУ им. Алексеева (Нижний Новгород), ТИУ (Тюмень), СамГТУ (Самара), ДВФУ (Владивосток).

Команда-победительница продолжит борьбу за главный приз в финале проекта, который состоится осенью в Москве. Участники форума получат шанс проработать свои идеи к финалу, консультации экспертов и мастер-классы от топ-менеджмента, а также возможность профессионального роста и развития.