В Татарстане планируемые доходы бюджета в 2022 году увеличили на 55 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

Депутаты Государственного совета Татарстана проголосовали за внесение изменений в республиканской закон «О бюджете РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Законопроект принят в первом чтении и в целом.

— По итогам фактического исполнения бюджета республики за шесть месяцев 2022 года и ожидаемого исполнения за год налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан предлагается увеличить до 285,8 миллиарда рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Объем неналоговых доходов бюджета Татарстана предлагалось увеличить относительно утвержденного плана на текущий год до 12,3 миллиарда рублей в связи с уточненными прогнозами администраторов доходов, а также с учетом фактических поступлений.

В целом доходная часть бюджета Татарстана в 2022 году увеличивается на 55,1 млрд рублей, до 355,2 миллиарда, расходная — на 68,3 млрд рублей, до 392,3 миллиарда. Дефицит составит 37,1 млрд рублей.

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Весной сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана снизятся почти на 60 миллиардов рублей. В этом году, по подсчетам Минфина республики, ожидается, что в казну поступит 351,4 миллиарда.

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Татьяна Демина