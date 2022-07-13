Росстат зафиксировал недельную дефляцию на уровне 0,03%

В России дефляция за период с 2 по 8 июля 2022 года составила 0,03%. Такие данные публикует Росстат.

В годовом выражении инфляция на 8 июля составила 15,79%. За указанный период снизились цены на сахарный песок — на 1,3%, гречневую крупу — на 1,1%, куриные яйца — на 1%, макаронные изделия — на 0,6%, овощные консервы для детского питания и шоколадные конфеты — на 0,5%, подсолнечное масло и вермишель — на 0,4%, вареные колбасы и сметану — на 0,3%, мясо кур, творог и черный чай — на 0,2%, свинину и пшено — на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,7%, в том числе белокочанная капуста — на 13%, столовая свекла — на 8%, картофель — на 7,6%, помидоры — на 4,5%, морковь — на 3,6%, бананы — на 3,3%, репчатый лук — на 1,4%, яблоки — на 1,3%. Цены на огурцы выросли на 2,2%.

На прошлой неделе Росстат впервые за все время наблюдений с 1991 года зафиксировал в России дефляцию в июне — она составила 0,35%. Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62%.



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Татьяна Леухина