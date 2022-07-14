Челнинец требовал с больницы 5 млн рублей за потерю зрения

Житель Набережных Челнов требовал с Центральной больницы 5 млн рублей в качестве морального вреда за ухудшение зрения, приведшее к первой группе инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба челнинского суда.

Как следует из материалов дела, мужчина неоднократно обращался в больницу к офтальмологу в связи с ухудшением зрения. Ему назначили лечение, но улучшения не было. Направление на операцию ему не выдавали. После мужчина обратился в диагностический центр, где ему сообщили, что операцию провести уже нельзя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На основании этого истец попросил компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. Судмедэкспертиза показала, что истцу оказали медицинские услуги ненадлежащего качества, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести. Суд иск удовлетворил, однако снизил сумму компенсации до 200 тыс. рублей.



В апреле челнинка отсудила у управляющей компании более 100 тысяч рублей за травму, полученную из-за гололеда.



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Татьяна Леухина