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В Казани на этой неделе изменится схема движения автобусов №63 и №94

00:23, 14.07.2022
В Казани на этой неделе изменится схема движения автобусов №63 и №94
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на три дня изменится схема движения автобусов №63 и №94. Это связано с полным закрытием проезжей части возле дома №50 по ул. Фучика из-за реконструкции магистрального тепловода.

Так, с 18.00 15 июля по 18.00 17 июля автобусы №63, направляясь от остановки «Кул Гали» к остановке «ул. Комиссара Габишева», будут ехать по ул. Фучика — ул. Зорге — ул. Фучика, далее по маршруту.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Автобусы №94, двигаясь от остановки «Метро «Дубравная», будут разворачиваться на перекрестке улиц Фучика и Зорге, направляться в сторону ул. Габишева и далее двигаться по маршруту, сообщается на сайте мэрии города.

Напомним, с 4 июля по 31 августа частично ограничили движение по улице Сафиуллина. Проезжую часть возле дома №50 по улице Фучика полностью закроют с 18.00 15 июля по 18.00 17 июля.

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Татьяна Леухина
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