Волго-Вятский банк Сбербанка в июне отметил двукратный рост объемов выдачи потребительских кредитов

По итогам июня в Волго-Вятском банке Сбербанка объемы выдачи потребительских кредитов, по сравнению с маем, выросли более чем два раза. Более 13,7 млрд рублей банк предоставил клиентам в июне. На территории Республики Татарстан объем выдачи потребительских кредитов жителям региона по итогам июня составил 2,86 млрд рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Двукратный рост в первую очередь мы связываем со снижением процентной ставки по кредитам в Сбере сразу на 5 процентных пунктов. Это, конечно, приводит к росту спроса на заемные средства. Сейчас базовая ставка по кредиту на любые цели составляет от 14,9% годовых. Но мы настроены на долгосрочное сотрудничество и поэтому делаем все, чтобы наши кредиты были самыми популярными и выгодными. Например, для подписчиков СберПрайм+ в первый месяц ставка по кредиту составляет всего 6,9% годовых (при сумме займа от 300 тысяч рублей и сроке от года включительно)».

Оформить заявку на потребительский кредит можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн, а ее рассмотрение займет всего несколько минут. Подробнее о потребительских кредитах Сбера — на сайте банка .

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»