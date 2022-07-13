В Челнах сменился руководитель санатория «Жемчужина»

Санаторий «Жемчужина» в Набережных Челнах возглавила бывший руководитель исполкома отделения «Единой России» Елена Шуралева. Это следует из данных сервисов раскрытия информации.

На этом посту она сменила Ильдархана Шаймарданова. Он возглавлял санаторий с 2019 года.



На протяжении 10 лет Елена Шуралева занимала должность руководителя исполкома партии «Единая Россия» и была заместителем секретаря политсовета. В апреле 2022 года ушла с должности по собственному желанию.

Ильдархан Шаймарданов — врач высшей категории, нарколог с 34-летнем стажем. Окончил Казанский государственный медицинский университет по программе «Лечебное дело».

Санаторий «Жемчужина» — один из санаториев, принявших вынужденных переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Карина Хакимова