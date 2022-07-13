Новости общества

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах сменился руководитель санатория «Жемчужина»

15:18, 13.07.2022 1
В Челнах сменился руководитель санатория «Жемчужина»
Фото: vk.com/zhemchuzhina.chelny

Санаторий «Жемчужина» в Набережных Челнах возглавила бывший руководитель исполкома отделения «Единой России» Елена Шуралева. Это следует из данных сервисов раскрытия информации.

На этом посту она сменила Ильдархана Шаймарданова. Он возглавлял санаторий с 2019 года.

На протяжении 10 лет Елена Шуралева занимала должность руководителя исполкома партии «Единая Россия» и была заместителем секретаря политсовета. В апреле 2022 года ушла с должности по собственному желанию.

Ильдархан Шаймарданов — врач высшей категории, нарколог с 34-летнем стажем. Окончил Казанский государственный медицинский университет по программе «Лечебное дело».

Санаторий «Жемчужина» — один из санаториев, принявших вынужденных переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Карина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:36
    И причем тут Елена Шуравлева??? Ради своей должности использую знакомства в ЕР заставили уйти врача высший категории. Она же не врач. Поэтому в таких санаториях бардак и никакого из отдыхающих
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также