В Казани в 2022 году отремонтируют девять надземных пешеходных переходов

В Казани начали ремонтировать надземные пешеходные переходы — работы начались с перехода на улице Халева, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



Рабочие сняли старые металлические конструкции, а еще деформированные бетонные блоки и рельсы. После этого они заменили каркас, установили заранее подготовленные ступени и вернули рельсы на прежние места.

Всего в Казани 26 надземных пешеходных переходов. В этом году работы планируют провести на девяти объектах: ступени частично заменят в переходах по улицам Арбузова, Бигичева, Глушко, Лаврентьева, Сахарова, Файзи, и Чишмяле, а еще около остановки «Ветеринарная академия».

В июле были опубликованы тендеры на проекты по ремонту мостов, общая сумма контрактов составляет 33,6 миллиона рублей. Согласно документации, ремонтные работы проведут на шести мостах в республике.

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Маргарита Головатенко