В Татарстане отремонтируют шесть мостов, проекты обойдутся в 33,6 миллиона рублей

ГКУ «Главтатдортранс» выставило тендеры на проекты по ремонту мостов, общая сумма контрактов составляет 33,6 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджетные средства Татарстана.

Подать заявку для участия можно до 27 июля. Окончание выполнения работы планируется на ноябрь этого года. Подрядчик обязуется выполнить основные проектные и технические решения по мостовому сооружению, а также предоставить варианты плана и расположения основных элементов конструкции автомагистралей.

В перечень вошли следующие мосты:

через реку Бию в селе Кабы Копри в Апастовском районе;

через реку Сухую Улему в Камско-Устьинском районе Татарстана;

через ручей на автомобильной дороге Базаровка — Татарская Дымская в Бугульминском районе;

через реку Казанчинку на трассе Актаныш — Муслюмово в Муслюмовском районе;

через реку Клянчейку в с. Русское Макулово в Верхнеуслонском районе;

через реку Кашаеву в с. Шингальчи в Нижнекамском районе.

Напомним, в Кировском районе Казани планируют демонтировать, а затем воссоздать Горбатый мост. Сейчас он находится в аварийном состоянии, его реконструкция, по оценкам специалистов, невозможна.

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Анастасия Дускеева