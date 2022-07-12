В Татарстане отремонтируют шесть мостов, проекты обойдутся в 33,6 миллиона рублей
ГКУ «Главтатдортранс» выставило тендеры на проекты по ремонту мостов, общая сумма контрактов составляет 33,6 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджетные средства Татарстана.
Подать заявку для участия можно до 27 июля. Окончание выполнения работы планируется на ноябрь этого года. Подрядчик обязуется выполнить основные проектные и технические решения по мостовому сооружению, а также предоставить варианты плана и расположения основных элементов конструкции автомагистралей.
В перечень вошли следующие мосты:
- через реку Бию в селе Кабы Копри в Апастовском районе;
- через реку Сухую Улему в Камско-Устьинском районе Татарстана;
- через ручей на автомобильной дороге Базаровка — Татарская Дымская в Бугульминском районе;
- через реку Казанчинку на трассе Актаныш — Муслюмово в Муслюмовском районе;
- через реку Клянчейку в с. Русское Макулово в Верхнеуслонском районе;
- через реку Кашаеву в с. Шингальчи в Нижнекамском районе.
Напомним, в Кировском районе Казани планируют демонтировать, а затем воссоздать Горбатый мост. Сейчас он находится в аварийном состоянии, его реконструкция, по оценкам специалистов, невозможна.
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