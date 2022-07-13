Никита Кулаков возглавил управляющую компанию «Казань — XXI век»

С 11 июля на должность руководителя ООО «Управляющая компания «Казань — ХХI век» заступил Никита Кулаков. До него ее с мая 2021-го занимал Андрей Нижегородов, следует из данных сервиса раскрытия информации.

Чистая прибыль ООО «УК «Казань — XXI век» за 2021 год составляла 12,3 миллиона рублей.

Под ее управлением находятся 23 дома общей площадью 334,6 тыс. кв. м. Всего в управляющей компании работает 21 человек.

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Карина Хакимова