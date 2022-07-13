В Казани открылась галерея Союза фотографов Татарстана «Сфера»

В Казани накануне открылась Галерея Союза фотографов Татарстана «Сфера», она расположилась в помещении на улице Назарбаева. Об этом сообщили в Управлении культуры исполкома города.



Общественная организация продолжает традиции фотографии, заложенные фотообъединением «Тасма» и галереей «Волга». Общественное помещение откроет перспективы для развития школы фотографии в Казани и в целом в Татарстане.

В помещении разместился музей фотографии, в котором можно будет увидеть старинную фотоаппаратуру, историю Казани и региона в фотографиях. Союз фотографов Татарстана и галерея «Сфера» планируют сотрудничать с фотографами со всей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко