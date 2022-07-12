После затопления судна в Татарстане возбуждено второе уголовное дело

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Следственные органы Центрального МСУТ СКР возбудили второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба», продолжается. Следователи установили подозреваемых — это капитан маломерного судна и организатор речной поездки. Последнего уже задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Капитану планируется избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Следствие установило, что 10 июля на 1300-м километре судового хода Волги, в районе поселка Аракчино Кировского района Казани, маломерное судно «Казанец 1», имея на борту 28 пассажиров и двух членов экипажа при допустимой пассажировместимости только 15 человек, стало сильно крениться на левый борт и погружаться под воду. В течение 15 минут с момента возникновения аварийной ситуации маломерное судно затонуло. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали проходящие мимо суда.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сейчас проводятся допросы, изучается судовая документация, назначена судоводительская судебная экспертиза с целью оценки правильности действий экипажа. Совместно с ГУ МЧС по Татарстану планируется поднять затонувшее судно.



Следователи сейчас отрабатывают следующие версии произошедшего: превышение пассажировместимости маломерного судна; нарушение экипажем иных правил эксплуатации и управления; техническая неисправность маломерного судна.



Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России Александр Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Вчера водолазы поисково-спасательной службы Татарстана завершили обследование затонувшего судна. Внутренние помещения загромождены всплывшими предметами мебели и бытовой обстановки. Погибших и пострадавших нет.

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Татьяна Леухина