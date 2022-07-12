Новости общества

20:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В поселке Васильево продолжается строительство бассейна

19:46, 12.07.2022
В поселке Васильево продолжается строительство бассейна
Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В поселке Васильево продолжается строительство бассейна. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Подготовительные работы по строительству объекта начались в марте текущего года. На сегодняшний день здесь расчищены площадка, прилегающая территория, залит фундамент под чаши бассейна. В комплексе их будет два: 25-метровый бассейн для взрослых и длиной 12,5 метра для детей. Объект планируется сдать в текущем году.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В 2020 году глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев оценил проект комплекса «Зеленодольские термы». Его предложили разместить в поселке Васильево, где уже есть санаторий и близко расположена Волга.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также