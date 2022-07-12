Центробанк сообщил, что россияне в апреле — июне купили валюту на бирже на 400 млрд рублей

Россияне в апреле — июне купили валюту на бирже на 400 млрд рублей, что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет. Об этом говорится в обзоре рисков финансового рынка, подготовленном Банком России.



— За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, — отмечается в сообщении.

Фото: pixabay.com

В апреле — июне наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе. Фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали системно значимые банки. Они в основном продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами.



С 1 июля Банк России разрешил физлицам — резидентам и гражданам дружественных государств переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн. Лимиты по переводам повысили в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.



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Татьяна Леухина