Татарстанцы хранят в банках более 769 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстане на 1 июня объем средств физических лиц на банковских счетах и во вкладах на территории республики составил 769,4 млрд рублей (с учетом эскроу). Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

За год эта сумма увеличилась на 15,3%. Татарстанцы по-прежнему предпочитают рублевые сбережения.

Фото: realnoevremya.ru

Доля таких вкладов на начало июня текущего года составляет 88,9% от всего объема денежных средств физлиц, привлеченных банками в Татарстане, или 684,4 млрд рублей (рост на 19% за год). Вклады в иностранной валюте уменьшились за год на 8%, до суммы, эквивалентной 85 млрд рублей.

Объем средств на депозитах юрлиц в Татарстане на 1 июня 2022 года вырос по сравнению с аналогичной датой 2021 года на 33,8% и достиг 572 млрд рублей. Объем средств индивидуальных предпринимателей вырос на 9,3%, до 21 млрд рублей, на счетах организаций — на 44,5%, до 338 млрд рублей.

В феврале пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ сообщала, что по состоянию на 1 января 2022 года в банках на территории Татарстана граждане хранили 743,7 миллиарда рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина