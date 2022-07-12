Новости экономики

08:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Силуанов заявил, что необходимо воссоздать систему предсказуемости курса рубля

08:10, 12.07.2022
Силуанов заявил, что необходимо воссоздать систему предсказуемости курса рубля
Фото: Максим Платонов (архив)

В России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая могла бы действовать в условиях бюджетного правила, такое мнение «Ведомостям» выразил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, «плавающий курс» давит на укрепление рубля, что негативно влияет на бюджет. В связи с этим наблюдаются беспокойные настроения экспортеров — металлургов, угольщиков и сельскохозяйственных предприятий. Эти компании зависят от экспортной выручки, которая в рублях сокращается, отметил министр финансов.

Силуанов добавил, что Россия не планирует переходить на бартер при внешней торговле. Но если компании договорятся о таких операциях, Минфин не будет препятствовать. Ведомство прежде всего планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

Фото: realnoevremya.ru

В мае Слуанов отмечал, что в этом году в России объем дополнительных нефтегазовых доходов по прогнозу Минфина и Минэкономразвития может достигнуть 1 трлн рублей:

— Все эти деньги, которые поступают от нефти и газа, если раньше частично направляли в резерв, то в этом году полностью идут на расходы, — говорил он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок