Силуанов заявил, что необходимо воссоздать систему предсказуемости курса рубля

Фото: Максим Платонов (архив)

В России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая могла бы действовать в условиях бюджетного правила, такое мнение «Ведомостям» выразил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



По его словам, «плавающий курс» давит на укрепление рубля, что негативно влияет на бюджет. В связи с этим наблюдаются беспокойные настроения экспортеров — металлургов, угольщиков и сельскохозяйственных предприятий. Эти компании зависят от экспортной выручки, которая в рублях сокращается, отметил министр финансов.

Силуанов добавил, что Россия не планирует переходить на бартер при внешней торговле. Но если компании договорятся о таких операциях, Минфин не будет препятствовать. Ведомство прежде всего планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

Фото: realnoevremya.ru

В мае Слуанов отмечал, что в этом году в России объем дополнительных нефтегазовых доходов по прогнозу Минфина и Минэкономразвития может достигнуть 1 трлн рублей:



— Все эти деньги, которые поступают от нефти и газа, если раньше частично направляли в резерв, то в этом году полностью идут на расходы, — говорил он.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко