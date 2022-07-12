Экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов не хочет сидеть 9 лет

Как стало известно «Реальному времени», приговор бывшего управляющего Фонда соцстраха в Татарстане Павла Лоханова оспорили два его адвоката. Жалобы были поданы в предпоследний день, перед истечением 10-дневного срока со дня оглашения решения.



Напомним, 29 июня Московский райсуд Казани признал бывшего ВИП-чиновника виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) и наказал его 9 годами колонии строгого режима. При этом гигантский кратный штраф в 160 млн рублей, предложенный стороной гособвинения, суд назначать не стал. Зато установил запрет работать на государственной и муниципальной службе семь лет после отсидки.

Защитники считают назначенное наказание чрезмерно суровым, а квалификацию действий Лоханова не верной. Сам подсудимый с ними согласен. Ранее он неоднократно заявлял — поддался искушению и взял деньги у представителя проштрафившейся компании-поставщика «РСС-Мед», но действовал как частное лицо и незаконных действий в интересах этой компании не совершал.

«Да, я согласился взять эти деньги ввиду затруднительного финансового положения. Но я не хочу давить вам на жалость. Да, меня банально спровоцировали. Я поддался. И я уже заплатил за это высокую цену», — отмечал обвиняемый в последнем слове и просил не лишать пятерых его детей отца.

Приговором установлено, что Лоханов получил деньги от представителя «РСС-Мед» за общее покровительство этой фирме, на фоне арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставил на 14 млн рублей, суд снизил его до 100 тысяч.