Госавтоинспекция Казани проверила больше тысячи автобусов в ходе профилактического мероприятия

С 8 по 17 июня Госавтоинспекция Казани проводила профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на усиление контроля за перевозками пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За это время сотрудники ГИБДД проверили более 1 100 автобусов. Также составлено за нарушение ПДД в отношении водителей больше 400 административных материалов, должностных и юридических лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспорта, — девять материалов. Кроме того, 10 автобусов поместили на спецстоянки за нарушение правил дорожного движения.

По словам начальника технического надзора ОГИБДД УМВД России по Казани Павла Назарова, в ходе рейда особое внимание уделяли водителям, не соблюдавшим правила перевозки пассажиров, управлявшим транспортом с техническими неисправностями, без соответствующих документов.

Фото: Илья Репин (архив)

С начала 2022 года в Казани произошло 207 ДТП с участием пешеходов. В них девять человек погибли, еще 203 получили травмы различной степени тяжести.

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Дарья Акимова