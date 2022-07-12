«Татавтодор» объявил тендер на поставку щебня за 111 млн рублей

Акционерное общество «Татавтодор» объявило тендер на поставку щебня и песка для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 111 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Поставленные материалы будут использовать в создании асфальтобетонных смесей для устройства слоев основания и внешнего покрытия автомобильных дорог. Работы пройдут по адресам:

Лаишевский район, зона Международного аэропорта «Казань»;

Арск, ул. Вокзальная, д. 86а;

Кукмор, ул. Восточная, д. 31;

Апастовский район, п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, д. 42;

Буинский район, Адав-Тулумбаевское с/п, территория АБЗ «Татавтодор».



Отмечается, что дробленый песок и щебень из валунов должны соответствовать требованиям ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования». Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 27 июля, итоги подведут 29 июля.

Фото: Максим Платонов

21 июня «Татавтодор» также объявлял тендер на поставку песка и щебня за 111 млн рублей. Товар поставлялся по тем же адресам для устройства внутреннего основания и внешнего покрытия автомобильных дорог.



Кроме того, 20 мая стало известно, что компания объявила тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.



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Максим Кокунин