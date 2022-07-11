В Казани на Горьковском шоссе и улице Фрунзе образовался огромный затор из-за ремонтных работ и ДТП

В Казани сегодня образовался огромный затор на улице Фрунзе и Горьковском шоссе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На улице Фрунзе пробка образовалась из-за дорожных работ. Движение на Горьковском шоссе осложняют два ДТП. Затор на шоссе наблюдается в обе стороны. Пробка в Кировском районе растянулась на более чем 2 км.

Фото: скриншот

По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожная ситуация на дорогах Казани оценивается в 4 балла.



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Татьяна Леухина