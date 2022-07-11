Станислав Галиев подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Станислав Галиев подписал новый контракт с «Ак Барсом», игрок останется в команде до конца сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба казанского хоккейного клуба.

В прошлом сезоне Галиев сыграл 58 матчей. В них он набрал 48 (31+17) очков при показателе полезности +4. В КХЛ нападающий провел 317 игр, в которых набрал 184 (101+83) очка при показателе полезности +58.

7 июля стало известно о возврате в казанский клуб после аренды в «Адмирале» защитника Камиля Фазылзянова — контракт спортсмена рассчитан до конца сезона-2022/23.

На прошлой неделе сообщалось, что «Ак Барс» заключил просмотровый контракт с защитником Максимом Чудиным. Соглашение действует до конца предсезонной подготовки. 32-летний спортсмен выступал в сезоне-2020/21 в составе «Авангарда».

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Маргарита Головатенко