Нейросеть научили генерировать контент на татарском языке

Искусственный интеллект теперь может генерировать контент в том числе на татарском языке, такую функцию добавили в сервис AI-копирайтинга GerwinPromoBot.



Новая функция может быть полезна авторам, веб-мастерам, эсэмэмщикам и другим создателям контента на татарском языке. Отмечается, что для генерации текста используется модель GPT-3.

Для начала работы необходимо ввести заголовок и вступительный абзац. Сервис сгенерирует абзац и план статьи, чтобы автор смог создать большой текст. Получившуюся статью можно развернуть по каждому пункту плана. Еще нейросеть умеет создавать тексты для постов в социальных сетях, а еще придумывать истории: например, можно создать текст о жизни в столице Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

В конце 2019 года состоялась презентация русско-татарского машинного переводчика «Татсофт». Проект разрабатывался коллективом Института прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан (ИПС АН РТ). Как рассказывал «Реальному времени» директор ИПС АН РТ Джавдет Сулейманов, технологию разрабатывали пять человек. В совокупности над сервисом трудились порядка 60 специалистов.



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Маргарита Головатенко