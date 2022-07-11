Чувашский праздник Уяв в Татарстане посетили 10 тысяч гостей со всей страны

Около 10 тысяч гостей приехали в Татарстан на чувашский народный праздник Уяв, который праздновался в селе Сиктерме-Хузангаево — родине чувашского народного поэта Петра Хузангая, сообщили в пресс-службе президента республики.



Гостями праздника стали люди со всей страны и ближнего зарубежья. Уяв собрал более 100 чувашских творческих коллективов из многих регионов страны.

В празднике чувашской культуры принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. К основной праздничной площадке он прибыл в чувашском национальном костюме. С гостями он осмотрел исторический квартал, где воссоздали крестьянские дома 19-го века.

— Традиции этого праздника раскрывают перед нами огромный мир самобытной чувашской культуры, уходящей своими корнями глубоко в прошлое. Уяв стал одним из культурных брендов нашей республики наряду с русским Каравоном, татарским Сабантуем, удмуртским Гырон-Быдтоном, марийским Семыком, мордовским Валда Шинясем, — сказал президент респбулики.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане 8 июля объявили тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дороги к месту проведения чувашского праздника Уяв — за два дня до праздника. Выполнить проектно-изыскательские работы необходимо до 14 сентября.

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Маргарита Головатенко