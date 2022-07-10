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В ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель»

16:38, 10.07.2022 1
В ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель»
Фото: flickr.com

В партии ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель» или «глава государства» — так политики хотят избежать укоренения иностранного слова, пишет «РИА Новости».

— Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18-го века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, — заявили во фракции ЛДПР в Госдуме.

В июне стало известно, что переименование должности президента Татарстана произойдет к 2023 году. Закон предполагает переходный период.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:51
    Создают видимость деятельности, не знают что придумать уже
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